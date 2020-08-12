أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة الطقس

على عمق 30 كم.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل الهزة الأرضية بدمياط

06:48 م الأربعاء 12 أغسطس 2020
على عمق 30 كم.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل الهزة الأرضية بدمياط

البحوث الفلكية يكشف تفاصيل الهزة الأرضية بدمياط

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور جاد القاصي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل الهزة الأرضية التي وقعت جنوب مدينة دمياط.

وقال القاضي، لمصراوي، الأربعاء، إنها هزة أرضية خفيفة جنوب غرب دمياط بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، على عمق 30 كم، ووقعت في تمام الساعة 3:46 دقيقة عصر اليوم.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الهزة تبعد عند مدينة فارسكور 3 كم، ولَم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي إصابات أو خسائر، أو الإحساس بها أيضا.

البحوث الفلكية هزة أرضية دمياط

الخبر التالى:

بالصور| توافد الناخبين​ على لجنة مدرسة التوفيقية بشبرا قبل غلق باب التصويت

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95834

    عدد المصابين

  • 54888

    عدد المتعافين

  • 5059

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20424156

    عدد المصابين

  • 13312349

    عدد المتعافين

  • 742443

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الوطنية للانتخابات: سنطبق غرامة الامتناع عن التصويت والجريمة لا تسقط بالتقادم