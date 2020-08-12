نائب الوفد بالجيزة، يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بأوسيم

كتب - يوسف عفيفي:

أدلى النائب سعد بدير، سكرتير عام حزب الوفد بمحافظة الجيزة، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بلجنته الإنتخابية في أوسيم.

وأكد بدير، أن المشاركة في إنتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا كاملا مع الأجهزة الامنية وكافة الأجهزة التنفيذية لضمان سير العملية الانتخابية.

وحرص أهالي دائرة أوسيم على التوافد مبكرا إلى اللجان للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ استعداداً لفتح باب التصويت في التاسعة صباحا.

والتقى سكرتير الوفد، بعدد من المواطنين للتأكد من اتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، ولتذليل كافة العقبات أمام الناخبين.

وناشد بدير، المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين في اختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.

وتشهد اللجان الفرعية بمدينة أوسيم والقرى التابعة لهما بمحافظة الجيزة، إقبال كبير للناخبين للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى بانتخابات مجلس الشيوخ، وسط حضور أمني مشدد.

وانطلقت أمس الثلاثاء، مارثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020، فى أولى جولاته بمصر والتي يدلي فيها نحو 63 مليون ناخبا بأصواتهم على مدار يومين 11 و12 أغسطس تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.

وتستمر عملية التصويت التي تقام على مدار يومين، حتى التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أكدت أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.