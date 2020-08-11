البابا تواضروس يتفقد مركز التخاطب وتنمية المهارات بأسقفية الخدمات

كتب- مصراوي:

زار قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، مركز التخاطب وتنمية المهارات بأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث استقبله نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة والمشرف على الأسقفية ذاتها.

والتقى قداسة البابا تواضروس، بمجموعة من الأطفال الذين يتلقون جلسات تخاطب وتنمية مهارات، ودار بينه وبينهم حديث ودي.