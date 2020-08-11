أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة الطقس

البابا تواضروس يتفقد مركز التخاطب وتنمية المهارات بأسقفية الخدمات

11:21 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- مصراوي:

زار قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، مركز التخاطب وتنمية المهارات بأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث استقبله نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة والمشرف على الأسقفية ذاتها.

والتقى قداسة البابا تواضروس، بمجموعة من الأطفال الذين يتلقون جلسات تخاطب وتنمية مهارات، ودار بينه وبينهم حديث ودي.

البابا تواضروس الثانى الكرازة المرقسية مركز التخاطب أسقفية الخدمات

الخبر التالى:

محافظ الجيزة يوفر سيارة لنقل مسن للتصويت في انتخابات الشيوخ

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95834

    عدد المصابين

  • 54888

    عدد المتعافين

  • 5059

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20424156

    عدد المصابين

  • 13312349

    عدد المتعافين

  • 742443

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض طفيف.. الصحة تعلن "بيان كورونا" اليوم الثلاثاء