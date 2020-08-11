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فرج عامر يدلي بصوته في انتخابات "الشيوخ".. ويحثّ الناخبين على المشاركة بقوة

02:31 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
فرج عامر يدلي بصوته في انتخابات "الشيوخ".. ويحثّ الناخبين على المشاركة بقوة

فرج عامر

أدلى المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس نادي سموحة، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وبذلك يكون أول برلماني يقوم بالإدلاء في الاستحقاقات الدستورية.

وأشاد عامر، في بيان له اليوم الثلاثاء، بحسن التنظيم وإدارة العملية الانتخابية في الساعات الأولى من أول يوم للانتخاب داخل مصر، مشيرًا إلى أن وزارتي الهجرة والخارجية أدارتا العملية الانتخابية في الخارج بكفاءة واحترافية عالية.

وحث عضو مجلس النواب الناخبين على ضرورة المشاركة بقوة والحشد أمام المقرات الانتخابية، والالتزام بكل التعليمات والإجراءات الوقائية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات، والمحافظة على ارتداء الكمامات ومسافات التباعد بين المواطنين.

وأشار عامر إلى أن وعي الناخبين سيكون غالبًا في تلك الانتخابات، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجهها الدولة المصرية جراء مكافحتها فيروس كورونا، والتي تستلزم تضافر جميع الجهود والمحافظة على الالتزام بكل التعليمات الوقائية لحماية المواطنين.

فرج عامر انتخابات الشيوخ مجلس النواب الناخبين

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