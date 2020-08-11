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"الجزار" يُدلي بصوته في انتخابات الشيوخ.. ويؤكد: الشعب يتمتع بالحس الوطني

12:55 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
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كتب-محمد عبدالناصر:

أدلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بلجنة مدرسة المقطم الرسمية لغات، وذلك في اليوم الأول للانتخابات.

وأكد وزير الإسكان، في تصريحات له، أن الشعب المصري يتمتع بالحس الوطني، والحرص على التصويت في الاستحقاقات الدستورية من أجل المشاركة في استكمال بناء مؤسسات الدولة وتوفير مستقبل أفضل لوطنهم ودعم المسار الديمقراطي.

ودعا الجزار، جموع المصريين لممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل من يحق له الانتخاب.

وأوضح الوزير، أن المجالس النيابية المنتخبة هي التي تعبر عن رأي المواطنين في كل القضايا، وتعمل على اتخاذ القرارات التي تخدم مصالح المواطنين وتعبر عن مطالبهم.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.

عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراني انتخابات الشيوخ

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