"زغاريد" بلجان شبرا وروض الفرج.. وكبار السن يتصدرون المشهد

احتشدت عشرات السيدات أمام لجان شبرا وروض الفرج، للإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، فيما تجمعت عشرات السيدات من كبار السن أمام مدرسة التوفيقية الثانوية بنين بمسرة.

وأطلقت بعض السيدات الزغاريد أمام اللجان، وشهدت لجان التصويت إقبالا ملحوظا من كبار السن في أول أيام الانتخابات بالداخل.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.

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