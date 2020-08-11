ما تسيبوش حقكم.. رئيس "دعم مصر" يدعو المصريين إلى المشاركة في انتخابات "الشيوخ"

قال عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن المشاركة السياسية للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني.

وأوضح القصبي، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب الإدلاء بصوته، اليوم الثلاثاء، أنه يجب على المواطن أن يستخدم حقه ويشارك ويدعم الدولة المصرية في تأسيس مؤسساتها الديمقراطية، وأنه استكمال لمؤسسات الدولة.

وأشار رئيس ائتلاف دعم مصر إلى أن مجلس الشيوخ ذو أهمية؛ كونه سيضم مجموعة من أصحاب الفكر والخبرات السياسية والتشريعية، وسوف يكون له أثر إيجابي على العملية التشريعية بمصر، موجهًا رسالته إلى جموع المصريين: "ماتسيبوش حقكم".

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.​