حدث ليلًا| إطلاق نار خارج البيت الأبيض.. و20 مليون مصاب بكورونا حول العالم

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي

- ​للعمالة المصرية في السعودية.. احذر هذه المخالفات تعرضك للحرمان من الراتب والعلاوة

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار المتابعة مع المكاتب العمالية، لأحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

للتفاصيل اضغط الرابط

- بيان من "الوطنية للإعلام" بشأن ديون اتحاد الإذاعة والتليفزيون لبنك الاستثمار القومي

قالت الهيئة الوطنية للإعلام، إنه نظرًا لما تردد بين العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول ديون اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا الهيئة الوطنية للإعلام حاليًا، لزم التوضيح أنه منذ صدور قانون الهيئات الإعلامية الثلاث وحلت الهيئة الوطنية للإعلام، محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لم يتم زيادة المخصص المالي الشهري المتاح من وزارة المالية وهو 220 مليون جنيه منذ عام 2013.

للتفاصيل اضغط الرابط

- "العربية للتصنيع" و"طلال أبو غزالة" يعمقان التصنيع المحلي للتابلت واللاب توب

قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، في بيان رسمي، إن خطة "العربية للتصنيع" قائمة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعميق التصنيع المحلي وخفض الواردات لوسائل المنظومة التعليمية والتدريب والمعامل الذكية والأجهزة الإلكترونية الحديثة، معربًا عن ترحيبه للتعاون مع شركة "طلال أبو غزالة"، ومشيدًا بقدراتها التصنيعية وخبراتها في مجال إنتاج أجهزة التابلت واللاب توب والصناعات الإلكترونية.

للتفاصيل اضغط الرابط

- رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" في مطروح (فيديو)

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" بمحافظة مطروح.

للتفاصيل اضغط الرابط

- سكرتير الوفد ينفي فصل "الفقي" و"ماجدة صالح"

نفى النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول صدور قرار بفصل كل من "محمد الفقي، وماجدة صالح" من عضوية الحزب.

للتفاصيل اضغط الرابط

- وزيرة الصحة توجه رسالة للمواطنين الأكبر من 40 عامًا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ3 ملايين مواطن من أصحاب الأمراض المزمنة بالمجان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار"100 مليون صحة"، منذ انطلاقها في 20 يونيو الماضي وحتى أمس الإثنين.

للتفاصيل اضغط الرابط

- سناء زايد: الأزمة اللبنانية سببها الطائفية.. ومصر حريصة على سلامة الشعب اللبناني

ثمنّت سناء زايد، سفيرة النوايا الحسنة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، مطالبة الشعب اللبناني بضرورة الاصطفاف ونبذ الخلافات من أجل وطنهم.

للتفاصيل اضغط الرابط

- "خارجية الوفد": رصدنا حرص المصريين بالخارج على المشاركة في انتخابات الشيوخ

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد برئاسة حسن بدراوي، اجتماعًا لمتابعة عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتي بدأت أمس الأحد وانتهت أمس الاثنين.

للتفاصيل اضغط الرابط

- البابا تواضروس يستقبل أسقف بورسعيد وإدارية أرض الجولف

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد.

للتفاصيل اضغط الرابط

- رحل والدها وشقيقها وتفوقت.. بسمة وهبة تشكر رئيس جامعة مصر لاستجابته للطالبة "نور"

"نور الهدى عبدالغفار"، طالبة، خاضت امتحانات الثانوية العامة في ظروف صعبة، بل وتعتبر مأساوية، حيث توفى شقيقها في حادث، قبل أيام قليلة من امتحاناتها، ورغم ذلك لم تفقد نور تركيزها أو حماسها في استكمال مسيرتها التعليمية، وأصرت على استكمال الامتحانات.

للتفاصيل اضغط الرابط

- ​رئيس "اقتصادية البرلمان": وزير التموين بذل جهودًا كبيرة في مواجهة كوررنا

وجّه النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، التحية للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، للجهود الذي بذلها خلال فترة جائحة فيروس كورونا، لتوفير السلع التموينية لجميع المواطنين.

للتفاصيل اضغط الرابط

- خفيفة إلى غزيرة.. "التنبؤ بالفيضان" يكشف خريطة الأمطار على دول حوض النيل (خرائط)

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، صباح اليوم الاثنين، مؤشر حالة الأمطار على منابع حوض النيل، من اليوم الاثنين، وحتى الأربعاء.

للتفاصيل اضغط الرابط

- ارتفاع الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، خروج 1101 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 53779 حالة حتى اليوم.

للتفاصيل اضغط الرابط

- كورونا عربيًا: السعودية تقترب من الـ 300 ألف إصابة.. والعراق تتخطى الـ 150 ألفًا

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون و48 ألفًا و31 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 19 ألفًا و 262 حالة.

للتفاصيل اضغط الرابط

- إطلاق نار خارج البيت الأبيض.. ترامب ينهي مؤتمره الصحفي بطلب من أحد معاونيه

أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤتمره الصحفي لكشف مستجدات أزمة كورونا، مساء اليوم الاثنين في البيت الأبيض، بعد طلب من أحد معاونيه.

للتفاصيل اضغط الرابط

- إصابة 10 على الأقل في حادث قطار كهربائي معلق بفرنسا

أفادت وسائل إعلام محلية في فرنسا بإصابة عدة أشخاص في حادث تعرض له قطار كهربائي معلق في مدينة لورد، أحد أهم مواقع السياحة الدينية في العالم.

للتفاصيل اضغط الرابط

- انفجار قرب الحدود العراقية الكويتية يستهدف قاعدة عسكرية بها قوات أمريكية

ذكر مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الاثنين، بأن انفجارًا وقع في معبر حدودي بين العراق والكويت، حسبما ذكرت العربية.

للتفاصيل اضغط الرابط

- الجيش الليبي يدمر زورقًا يحمل مرتزقة تابعين لميليشيات الوفاق

أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الاثتنين، استهداف قارب انتهك المنطقة العسكرية المحظورة وعلى متنه مرتزقة دفعت بهم تركيا للقتال في صفوف ميليشيات الوفاق في ليبيا، حسبما ذكرت "العربية".

للتفاصيل اضغط الرابط

- ترامب: من الممكن عقد صفقة مع إيران بعد فوزي بالانتخابات الرئاسية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من الممكن عقد صفقة جديدة مع إيران بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية المقرر لها نوفمبر المقبل.

للتفاصيل اضغط الرابط

- ترامب: إجراءات مكافحة كورونا أنقذت الأرواح ودونها ربما تضاعف عدد الضحايا

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتعامل إدارته مع جائحة كورونا، مساء الاثنين.

للتفاصيل اضغط الرابط

- ترامب: نتوقع استضافة قمة السبع بعد الانتخابات الرئاسية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتوقع أن تستضيف بلاده قمة السبع الكبرى، عقب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، من البيت الأبيض.

للتفاصيل اضغط الرابط

- المضادات الأرضية في قاعدة حميميم السورية تسقط طائرة مسيرة بريف اللاذقية

أسقطت المضادات الأرضية في قاعدة حميميم العسكرية غربي سوريا، طائرة مسيّرة في ريف اللاذقية.

للتفاصيل اضغط الرابط

- السعودية توقف عددًا من السعوديين بعد تورطهم في قضايا فساد

أعلنت السلطات السعودية، مساء اليوم الاثنين، إيقاف عدد من السعوديين منهم عضو مجلس شورى حالي وقاض سابق وكاتب عدل وعدد من الضباط المتقاعدين بعد تورطهم في عدد من قضايا فساد.

للتفاصيل اضغط الرابط

- بعد حادث إطلاق النار.. ترامب: أشعر بالارتياح في البيت الأبيض مع وجود عناصر الخدمة السرية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن جهاز الخدمة السرية في البيت الأبيض، تعامل مع حادث إطلاق نار من قبل مسلح خارج البيت الأبيض، أثناء المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا.

للتفاصيل اضغط الرابط

- ترامب: نتوقع التوصل إلى لقاح لكورونا نهاية العام الجاري

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك مؤشرات إيجابية لإمكانية التوصل للقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في نهاية العام الجاري.

للتفاصيل اضغط الرابط

- مصدر أمني كويتي: لم يقع تفجير داخل حدودنا مع العراق

نفى مصدر أمني كويتي، مساء اليوم، وقوع تفجير داخل حدود دولة الكويت مع العراق.

للتفاصيل اضغط الرابط

- عقيلة صالح يلتقي سفير أمريكا في ليبيا لبحث الوضع في البلاد

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بالقاهرة اليوم الاثنين، وبحث معه العديد من النقاط بشأن الوضع في ليبيا.

للتفاصيل اضغط الرابط

- رئيس البرلمان الليبي: لا نعترف بحكومة الوفاق ونرفض وجود تركيا في المعادلة السياسية

شدد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، على رفض أي وجود تركي في المعادلة السياسية الليبية، مؤكدًا أن البرلمان لا يعترف بحكومة الوفاق.

للتفاصيل اضغط الرابط

- العالم يتجاوز 20 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا

أفادت حصيلة لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم تجاوزت 20 مليون حالة.

للتفاصيل اضغط الرابط