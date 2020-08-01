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صفاء فيصل مديرًا للتخطيط بـBBC لندن.. وأشرف مدبولي رئيسًا لمكتب القاهرة

05:29 م السبت 01 أغسطس 2020
صفاء فيصل مديرًا للتخطيط بـBBC لندن.. وأشرف مدبولي رئيسًا لمكتب القاهرة

أشرف مدبولي و صفاء فيصل

أصدرت إدارة شبكة قنوات BBC البريطانية، قرارًا بتولي الإعلامية صفاء فيصل، مديرة مكتب المؤسسة بالقاهرة، منصب مدير التخطيط في مقر BBC الرئيسي في لندن.

وسلمت صفاء فيصل، في حفل رسمي بسيط، الإعلامية رئاسة مكتب "BBC" القاهرة لزميلها أشرف مدبولي.

وقالت فيصل في منشور لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ولما كان يوم الحادي والثلاثين من شهر يوليو من عام 2020 تسلم الزميل العزيز أشرف مدبولي رسميًا (والمفتاح في إيده) قيادة مكتب بي بي سي القاهرة في حفل بسيط لدواعي التباعد الاجتماعي، أتمنى له ولكل فريق القاهرة كل التوفيق والنجاح".

وتولت صفاء رئاسة مكتب بي بي سي القاهرة منذ ديسمبر 2017. ​

أشرف مدبولي صفاء فيصل مكتب BBC لندن

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