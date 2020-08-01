"رهان العيد".. متى نصل لـ"صفر إصابات" كورونا في مصر؟

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا بوزارة الصحة، إن اللجنة تأمل إلى الوصول لصفر "إصابات شديدة" بكورونا منتصف سبتمبر المقبل.

وأضاف "حسني" لمصراوي، أننا "لن نصل إلى صفر إصابات بكورونا، ولكننا نأمل أن نصل إلى صفر إصابات شديدة، لأنه إذا ظهر الفيروس بقي الفيروس، وأظن أننا سنصل إلى عدم وجود حالات شديدة منتصف سبتمبر المقبل".

وأوضح أن مصر تجاوزت بالفعل مرحلة "ذروة كورونا"، لكنه عاد للتحذير من التخلي عن الإجراءات الوقائية تحسبًا لزيادة عدد الحالات مجددًا، مضيفًا: "إذا فقدنا السيطرة على المرض ستعود ذروة أخرى".

وقال رئيس اللجنة العلمية: "أتخوف أن يكون لدى الناس اطمئنان زائف، نقول دائمًا أننا وصلنا للسيطرة على المرض لكننا لم ننتصر عليه، وفي أي لحظة نفقد فيها السيطرة والحذر قد تعود المشكلة. الدولة نفسها مستمرة في إجراءاتها الاحترازية وعلى الناس الالتزام أيضًا بالإجراءات الاحترازية".

وأضاف: "لدينا تخوف كبير في أيام عيد الأضحى وأرجو أن تكسب الناس الرهان".

وسجلت وزارة الصحة أمس الجمعة، انخفاضًا ملموسًا في عدد حالات كورونا، بواقع 321 حالة إيجابية جديدة و31 حالة وفاة

، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر هو 94078 حالة من ضمنهم 39638 حالة تم شفاؤها، و4805 حالات وفاة.

كانت منظمة الصحة العالمية حذرت من ارتفاع خطر انتقال عدوى كورونا في إجازة عيد الأضحى؛ نتيجة التجمعات الاجتماعية والدينية الحاشدة.

وحثت المنظمة البلدان بالنظر بجدية في إمكانية إلغاء التجمعات الاجتماعية والدينية الحاشدة.

وقالت المنظمة إنه بدأ تسارع تسجيل الحالات المصابة بكورونا في شهر مايو الماضي، بينما حدثت الذروة في الحالات بنهاية يونيو، والتي يمكن أن يُعزى أغلبها إلى تراخي البلدان في تطبيق التدابير الاجتماعية خلال فترة شهر رمضان وعيد الفطر.‬‬

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