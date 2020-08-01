القوى العاملة: الكويت تحرم 3 فئات من العمل لديها

كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة إن الحكومة الكويتية أعلنت عن عدم تجديد إقامة "العمالة الهامشية، والعاملين لدى شركات وهمية، ومن هم فوق الستين"، ما يعني حرمانهم من العمل لديها.

جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، والذي أفاد بأن مطار الكويت الدولي يبدأ اليوم استقبال رحلات عودة المقيمين من كافة الدول فيما عدا الدول التي تم الإعلان عن عدم استقبال مواطنيها والتي ليس من بينها مصر.

وأوضح أحمد إبراهيم، رئيس المكتب العمالي بالكويت، أن المصريين الذين غادرواً الكويت خلال الفترة من 12 مارس بداية تعليق رحلات العودة إلى مطار الكويت وحتى 31 يوليو 2020، تنوعوا بين الحاصلين على إجازة من جهة العمل بالدولة انتظارا للعودة مرة ثانية، وبين عالقين، وجزء آخر إنهاء علاقة العمل، بالإضافة إلى ما تم إبعاده إداريا.

وأكد الملحق العمالي أن الدولة اشترطت على القادمين الحصول على شهادة PCR تفيد عدم الإصابة بفيروس كورونا، من المراكز المعتمدة المعلنة بالسفارة الكويتية بالقاهرة على ألا تزيد مدة الشهادة على 96 ساعة قبل القدوم إلى مطار الكويت الدولي، فضلا عن ضرورة التسجيل على تطبيق "كويت مسافر" و"شلونك" تطبيق التسجيل (online) لمتابعة تعليمات الرحلة.