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رئيس "المحطات المائية" يكشف لمصراوي موقف توليد الكهرباء من السد العالي

11:03 ص السبت 01 أغسطس 2020
رئيس "المحطات المائية" يكشف لمصراوي موقف توليد الكهرباء من السد العالي

السد العالى

كتب - محمد صلاح:

قال المهندس محمد عمرو، رئيس شركة المحطات المائية التابعة لوزارة الكهرباء، إن السد العالي يعمل بكامل طاقته الإنتاجية، إلا أن هناك بعض الأوقات التي يتم فيها إجراء أعمال الصيانات للمعدات والتوربينات المختلفة طبقا لبرامج زمنية تقوم الشركة بإعدادها وتنفيذها، بحيث يتم تحقيق أعلى عائد من إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية من خلال المياه المتاحة.

وأضاف "عمرو" في تصريحات لمصراوي، أن إنتاج الكهرباء من السد العالي يتراوح بين ١٧٥٠ إلى ١٨٠٠ ميجاوات يومياً يتم ربطهم على الشبكة القومية للكهرباء من إجمالي ١٩٠٠ ميجاوات أقصى إنتاج للسد.

وشدد على أن الوضع آمن ومستقر للغاية، متابعًا: "السد العالي في أيد أمينة وهناك أناس أفنوا أعمارهم في العمل به وإجراء الصيانات المختلفة للحفاظ على استقرار وانتظام توليد التيار الكهربائي والحفاظ عليه بأعلى أداء"، لافتًا إلى تضافر جهود جميع شركات التوزيع والنقل والإنتاج في العمل بالسد.

وأوضح "عمرو" أن مصر استغلت كافة مواردها المائية في توليد الكهرباء، موضحا أن إنتاج الطاقة الكهرومائية يعتمد على منسوب المياه خلف السد العالي، والذي يعمل بكفاءة عالية ويتم تحديثه باستمرار لإطالة عمره والمحطات التابعة له.

وكان عمرو أوضح أنه تم تغيير أغلب المولدات الخاصة بمحطة السد العالى مطلع الألفينيات والتى يصل إجماليها إلى 12 مولدا، عن طريق تحالف شركات «ألمانية – روسية» وتعمل المولدات بكفاءة كبيرة، دون انخفاض فى القدرات وذلك لرفع الكفاءة الانتاجية للمحطات.

ويصل إجمالي إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية لنحو 55 ألف ميجاوات، فيما يصل الفائض لنحو 25 ألف ميجاوات يمكن لمصر الاستفادة به عبر تصديره وتحويل مصر لتكون مركزا اقليميا لتبادل الطاقة.

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