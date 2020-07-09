بـ 7 محافظات.. السياحة تسلم 22 فندقا شهادة السلامة الصحية وفقا للمعايير العالمية

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تسلم 22 فندقا بسبع محافظات (القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان والفيوم والوادي الجديد والأقصر)، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة، والصحة، وغرفة المنشآت الفندقية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 5 فنادق بالقاهرة الكبرى هي النيل زمالك، ولونشان، وكايرو كومودور، وجولدن ان، وميركيور سفنكس، و 4 فنادق بمحافظة جنوب سيناء كورال باي، وسافيتا ريزورت آند سبا، والبارون ريزورت، وجراند بلازا، بالإضافة إلى فندقين بمحافظة البحر الأحمر هما بيتش الباتروس، وسندباد أكوا بارك هوتيل، وفندق واحد بمحافظة أسوان هو فندق سيتي أبو سمبل، وفندقين بمحافظة الفيوم هما لازيب، والواحة، و 6 فنادق بمحافظة الوادي الجديد هي الرواد، والرضوان، والفرسان، ومبارز، والبدو، ولودج الطرفة، وفندقين بمحافظة الأقصر هما نيو سانت كاترين، وسوسنا.

وأضاف العاصي، أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق حتى الآن إلى ٥٢٠ فندقا ب ٢١ محافظة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.

وأهابت وزارة السياحة والآثار، بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.