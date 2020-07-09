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حشد المواطنين في انتخابات الشيوخ.. حزب الحرية يضع خطة وقواعد عمل المرحلة المقبلة

10:42 م الخميس 09 يوليه 2020
حشد المواطنين في انتخابات الشيوخ.. حزب الحرية يضع خطة وقواعد عمل المرحلة المقبلة

النائب معتز محمود

مصراوي
عقد المجلس الرئاسي، بحزب الحرية المصري، بحضور النائب معتز محمود، والدكتور محمد الفيومي، والمحاسب احمد مهنى، اجتماعه الأول اليوم، مع أمناء المحافظات بالحزب، من أجل الوقوف على خطة الحزب في المرحلة المقبلة.

وأكد المجلس، أن حزب الحرية المصري هو حزب وسطي مؤيد وداعم للقيادة السياسية، وأنه مدافع عن الدولة المصرية ومؤسساتها بكل قوة، وأن الحزب يعد جزء من الائتلاف الانتخابي للأحزاب المصرية.

وانتهت المناقشات إلى عدة نقاط جاء على رأسها، ضرورة مواصلة العمل والجهد لزيادة النشاط و وزيادة عدد العضويات داخل الحزب، والعمل على فتح مقرات جديدة وزيادة الفعاليات وتوثيقها بطريقة موحدة بجميع المحافظات.

وأكد الاجتماع، ضرورة قيام كوادر الحزب وقياداته بتأييد مرشحي ائتلاف الأحزاب (قائمة - وفردي) بشكل واضح وصريح، وحشد المواطنين للحضور في انتخابات مجلس الشيوخ، حتى في المحافظات التي لا يوجد للحزب مرشحين بها.

معتز محمود حزب الحرية المصري محمد الفيومي احمد مهنى

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