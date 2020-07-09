القوى العاملة تتابع صرف مستحقات العاملين بمصنع في الكويت

كتب- يوسف عفيفي:



تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.



وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك وفقا لتوجيهات الوزير بقيام المكاتب بدول العمل بدورية الزيارات الميدانية للمصانع والشركات التى يعمل بها عمالة مصرية للوقوف على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فضلا عن التواصل والاطمئنان على علاقات العمل وتوطيد العلاقات مع أصحاب الأعمال ومتابعة الالتزام بتنفيذ القواعد الصحية وتأمين بيئة العمل واتباع التعليمات.



وتلقى الوزير، تقريرا من الملحق العمالي أحمد إبراهيم، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه زار محطة تعبئة الغازات الصناعية بالجهراء الصناعية لصاحبها محمد هاشل محمد العجمي، واستمع إلى العاملين بالمحطة وتأكد من أتباعهم للإجراءات الاحترازية، كما تابع صرف المستحقات العمالية، وتأكد من عدم انقطاعها رغم ما تمر به المحطة من ظروف نتيجة الإجراءات الاحترازية، فضلا عن التزام كل من العاملين وأصحاب العمل بتطبيق أحكام قانون العمل في هذا الشأن.



وأوضح الملحق العمالي أن المحطة برأس مال كويتي مصري مشترك قدره مليون دينار كويتي ويمتلكها شريكان كويتيان و مصريان، ويعمل بها 60 عاملا منهم 50 مصري فى مختلف التخصصات.