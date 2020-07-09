الإسكان: طرح 3401 قطعة أرض مقابر للمسلمين والمسيحيين بالقاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعلن فتح باب الحجز لعدد ٢٦٤٩ قطعة أرض مقابر للمسلمين، و٧٥٢ قطعة أرض مقابر للمسيحيين بمدينة القاهرة الجديدة، مضيفاً أنه سيتم إتاحة قطع الأراضي لقاطني مدن (القاهرة الجديدة - العبور - الشروق).

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن التخصيص بنظام حق الانتفاع على النحو الآتي:

1- يتقدم الراغبون في الحجز لشراء كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز مدينة القاهرة الجديدة نظير سداد مبلغ ٢٠٠ جنية ثمن الكراسة.

2- تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقاً للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من 9/8/2020 وحتى 24/9/2020 بمقر جهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

وأوضح المهندس هلال، أنه سيتم تخصيص ١٨٥٥ قطعة أرض مقابر للمسلمين، و٥٢٦ قطعة للمسيحيين بمدينة القاهرة الجديدة، وتخصيص ٣٩٧ قطعة أرض مقابر للمسلمين، و١١٣ قطعة للمسيحيين بمدينة العبور، وتخصيص ٣٩٧ قطعة أرض مقابر للمسلمين، و١١٣ قطعة للمسيحيين بمدينة الشروق.

وبالنسبة لأسلوب السداد، أوضح المهندس محمد أنور هلال، أنه يتم سداد مبلغ ١٠ آلاف جنيه دفعة حجز وذلك مع تقديم استمارة الحجز، على أن يتم سداد باقي قيمة المقبرة عند الاستلام.

وبالنسبة لشروط الحجز، أضاف أنه يشترط في المتقدم لحجز المقبرة، أن يكون شخصاً طبيعيا، (مواطن مصري الجنسية) وليس شخصاً معنويا (شركة - مؤسسة)، وأن يكون من قاطني إحدى مدن (القاهرة الجديدة - العبور - الشروق)، ولا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى - أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر)، وطبقا لما يرد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، على أن يتم تخصيص المقبرة بالقرعة العلنية اليدوية لمن انطبقت عليهم الشروط.

ومن المقرر الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وموعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة، مشيراً إلى أن أماكن قطع الأراضي متاحة على موقع www.newcities.gov.eg، والخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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