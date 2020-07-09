مواطنة تلقي مخلفات على ممشى ترعة المريوطية.. والجيزة: اتخاذ الإجراءات القانونية

كتب- محمد نصار:



قالت محافظة الجيزة، إنه تم رصد ما نشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تعدي مواطنة على أعمال التجميل والتطوير بترعة المريوطية بإلقاء مخلفات على الممشى.



وأكدت الجيزة، في بيان، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال ما تم من مخالفة المواطنة.



وأوضحت المحافظة، أن الطريق سيتم مراقبته بالكاميرات لضبط أي مخالفات أو تعديات عليه في إطار منظومة التطوير الشاملة التي يشهدها الطريق.