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مقترح برلماني لرئيس الوزراء بتخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء

01:56 م الأربعاء 08 يوليه 2020
مقترح برلماني لرئيس الوزراء بتخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

تقدمت إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني، اليوم الأربعاء، لإعادة النظر في رسوم التصالح في مخالفات البناء وتخفيض قيمتها.

وجاء في المقترح الموجه إلى رئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والإسكان: "بالإشارة إلى القانون رقم 17 لسنة 2019 و القانون رقم 1 لسنة 2020 و اللائحة التنفيذية لكلا منهما في شأن التصالح على بعض مخالفات البناء، إنه لمن حكمة إدارتكم وقد رصدت كمية المخالفات من أجهزة الدولة التنفيذية بما يتجاوز ثلاثة ملايين مخالفة، ويصل إلى نصف الثروة العقارية للمصريين".

وتابعت خضر: "أن تكون فلسفة الاحتواء و التصالح بديلًا عن التمسك بالإزالة التي تتجاوز الإمكانات الفنية للأجهزة التنفيذية والمحليات، فضلًا عن إلحاق الضرر بملايين الأسر التي شكلت المخالفات على مدار العقود السابقة لها واقعًا لم يكن منه مهرب أو مفر.

وأكدت خضر أن "المغالاة في قيم التصالح المحددة بواسطة اللجان الفنية قد نالت حتى الآن من تلك الإرادة والفلسفة، فجعلت الحصيلة من القانون ليست على المستوى المأمول، وعزوف المواطنين عن التصالح"، مطالبةً بضرورة "تخفيض قيمة التصالح، تقديرًا لظروف المواطنين، وأخذًا في الاعتبار بتداعيات جائحة كورونا التي أتت على مدخرات المواطنين وقدراتهم المالية".

مجلس النواب إيمان خضر مخالفات البناء

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