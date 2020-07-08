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اشتراطات للدخول.. الأوقاف تعلن فتح مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب

01:44 ص الأربعاء 08 يوليه 2020
اشتراطات للدخول.. الأوقاف تعلن فتح مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب

مسجد السيدة زينب

القاهرة - (أ ش أ):
قررت وزارة الأوقاف افتتاح مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب ظهر يوم السبت المقبل.
وقالت وزارة الأوقاف في بيان إن إعادة افتتاح مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعداد مصليات السيدات ببعض المساجد الكبرى لإعادة فتحها تدريجيا للصلاة تحت الإشراف الكامل لواعظات الوزارة، وأنها قررت أن يكون بدء التجربة من مسجد السيدة زينب، وذلك لسعة مصلى السيدات بها، ووجود الواعظات اللائي يقمن بالإشراف الكامل على المصلى.
وأوضحت الوزارة أن فتح مصلى السيدات بالضوابط التالية: أن يكون الفتح في أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويكون فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق ويتم غلق المصلى فور انتهاء الصلاة، وبما لا يجاوز نصف ساعة من وقت الأذان إلى إتمام عملية الغلق، وأن يكون الوضوء بالمنزل، وغير مسموح بفتح دورات المياه نهائيا، وارتداء الكمامة مع حمل المصلى الشخصي، ولن يسمح لأي سيدة لا ترتدي الكمامة ولا تحمل المصلى الشخصي بالدخول، والالتزام التام بمواضع علامات التباعد كأماكن صلاة الرجال سواء بسواء، ولن يسمح بزيارة المقام على الإطلاق لحين إعادة فتحه للجميع عند انتهاء انتشار فيروس كورونا، وحرصا على سلامة الأطفال لن يسمح تحت أي ظرف بدخول الأطفال أو سيدة معها طفل ، وغير مسموح باصطحاب أية أطعمة أو مشروبات إلى داخل المصلى، وأنه فور اكتمال العدد المحدد سيتم غلق باب المصلى والاعتذار عن عدم التمكن من استيعاب أي عدد زائد عن الطاقة الاستيعابية للمصلى وفق مراعاة علامات التباعد.
وأشارت الوزارة إلى أنه حال التأكد من التزام جميع المصليات بالضوابط سيتم فتح المصليات الكبرى ببعض المساجد الكبرى التي يتوفر بها واعظات للإشراف على مصليات السيدات، والتأكيد على ضرورة التنسيق المسبق مع رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة قبل فتح أي مصلى للسيدات، وذلك للتأكد من تهيئة المصلى وتوفر الاشتراطات اللازمة لفتحه، وأخذ موافقة كتابية من رئيس القطاع الديني بفتحه.
وفي سياق متصل، وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مديرية أوقاف القاهرة بسرعة وضع علامات التباعد اللازمة بمصلى السيدات بمسجد السيدة زينب، مع تعقيم المكان قبل فتحه للصلاة .

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مسجد السيدة زينب مصلى السيدات وزارة الأوقاف

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