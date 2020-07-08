ترأس تحرير الجمهورية وعُين بـ"الشورى".. معلومات عن محمد علي إبراهيم

مصراوي

أعلن سعد سليم، رئيس مجلس إدارة دار التحرير، وفاة الكاتب الصحفي الكبير محمد علي إبراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق عن عمر يناهز 70 عامًا

وتقدم سليم بخالص العزاء للجماعة الصحفية ولأسرته في وفاة الكاتب الكاتب محمد علي ابراهيم.

وينشر مصراوي أبرز المعلومات عنه:

محمد علي ابراهيم من مواليد 1950.

ترأس تحرير صحيفة الجمهورية حتى قيام ثورة 25 يناير.

عُين بمجلس الشورى ضمن المجموعة التي يختارها رئيس الجمهورية للتعيين بمجلسي الشعب والشورى في عصر الرئيس الراحل حسني مبارك.

انتقده البعض وقيل إنه تسبب في أزمة سياسية بين مصر وقطر بعد كتابته مقالا شديد اللهجة عن والدة أمير قطر، وزوجها الأمير حمد وعن قناة الجزيرة القطرية، مما تسبب في احتجاج قطر الرسمي، وكذلك إصدار تعليمات بعدم تجديد عقود 150.000 مصري يعمل بقطر وعدم استقدام أي عمالة مصرية جديدة.

له العديد من المقالات في بعض الصحف الخاصة.