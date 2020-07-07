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إبراهيم عشماوي: تسجيل 70 ألف علامة تجارية خلال 3 سنوات

05:00 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
إبراهيم عشماوي: تسجيل 70 ألف علامة تجارية خلال 3 سنوات

الدكتور إبراهيم عشماوى

كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن تسجيل ما يقرب من 70099 علامة تجارية في الفترة من 2017 وحتى يونيو 2020، فيما بلغ عدد تسجيل طلبات النماذج الصناعية عن نفس الفترة 6511 طلبh.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، للإعلان عن بعض خدمات التحول الرقمي في منظومة العلامات التجارية.

وأضاف "عشماوي"، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب الملكية الفكرية بالاتحاد الأوروبي، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية" الويبو"، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب الملكية الفكرية بالاتحاد الأوروبي في مجالات التدريب والتطوير واللقاءات الدولية الدورية وتبادل بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية المسموح تداولها، ويتم العمل بهذه المذكرة لمدة عامين من تاريخ التوقيع في سبتمبر 2019 وأيضا التعاون مع السفارة الأمريكية ومكتب البراءات الأمريكي بجانب عقد ورشة عمل تدريبية عن فحص العلامات التجارية بالتعاون مع السفارة الأمريكية ومكتب البراءات والعلامات التجارية الامريكى USPTO، وذلك لتبادل الخبرات في مجال الفحص الفني بين المكتبين المصري والأمريكي في الفترة من 15 ـ 17 من سبتمبر 2019 بالقاهرة بفندق انتركونتيننتال سيتى ستارز.

وأوضح مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم التنسيق لعقد دورة تدريبية متخصصة للفاحصين بالقسم الدولي ومن المقرر عقدها في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة أسبوع.

إبراهيم عشماوي جهاز تنمية التجارة الداخلية علامة تجارية

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