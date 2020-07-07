أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

بدء المؤتمر الصحفي لوزير التموين للإعلان عن خدمات التحول الرقمي في منظومة العلامات التجارية

03:48 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
بدء المؤتمر الصحفي لوزير التموين للإعلان عن خدمات التحول الرقمي في منظومة العلامات التجارية

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد سامي:

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي، للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور ابراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية للإعلان عن بعض خدمات التحول الرقمي في منظومة العلامات التجارية، كما سيتم الإعلان عن هذة الخدمات الإلكترونية للعلامات التجارية بهدف التسهيل والتيسير على العملاء ومنع التزاحم أمام ادارة العلامات مع إتاحة الخدمات اللامركزية في طلب تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية.​

علي المصيلحي خدمات التحول الرقمي منظومة العلامات التجارية

الخبر التالى:

محاضرة "أونلاين".. جامعة حلوان: فتح باب التقدم لبرنامج خبير الملكية الفكرية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 76222

    عدد المصابين

  • 21238

    عدد المتعافين

  • 3422

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11670929

    عدد المصابين

  • 6603675

    عدد المتعافين

  • 538809

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:اختراق بعض بيانات عملاء سويفل.. والشركة: لم يمس حساباتهم البنكية