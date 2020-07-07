رئيس مجلس إدارة "الجمهورية" يعلن وفاة الكاتب الصحفي محمد علي إبراهيم
12:06 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
أعلن سعد سليم، رئيس مجلس إدارة دار التحرير، في تصريحات لمصراوي، وفاة الكاتب الصحفي الكبير محمد علي إبراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق.
وأضاف سليم أنه يجري الآن الترتيب لدفن الزميل الراحل وتحديد موعد الجنازة.
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