رئيس مجلس إدارة "الجمهورية" يعلن وفاة الكاتب الصحفي محمد علي إبراهيم

أعلن سعد سليم، رئيس مجلس إدارة دار التحرير، في تصريحات لمصراوي، وفاة الكاتب الصحفي الكبير محمد علي إبراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق.

وأضاف سليم أنه يجري الآن الترتيب لدفن الزميل الراحل وتحديد موعد الجنازة.