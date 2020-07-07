أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

رئيس مجلس إدارة "الجمهورية" يعلن وفاة الكاتب الصحفي محمد علي إبراهيم

12:06 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
رئيس مجلس إدارة "الجمهورية" يعلن وفاة الكاتب الصحفي محمد علي إبراهيم

الصحفي محمد علي إبراهيم

أعلن سعد سليم، رئيس مجلس إدارة دار التحرير، في تصريحات لمصراوي، وفاة الكاتب الصحفي الكبير محمد علي إبراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق.

وأضاف سليم أنه يجري الآن الترتيب لدفن الزميل الراحل وتحديد موعد الجنازة.

الصحفي محمد علي إبراهيم وفاة محمد علي إبراهيم سعد سليم

الخبر التالى:

جامع: الصناعة الوطنية قاطرة التنمية الاقتصادية وأهم القطاعات الموفرة لفرص العمل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 76222

    عدد المصابين

  • 21238

    عدد المتعافين

  • 3422

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11670929

    عدد المصابين

  • 6603675

    عدد المتعافين

  • 538809

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إثيوبيا: لن نضر مصر.. وسنتوصل لاتفاق حول سد النهضة قريبا