وزيرة الصحة توافق على إلغاء شرط السن للمتقدمين لمدارس التمريض (مستند)

كتب- أحمد جمعة:

وافقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على إلغاء شرط السن للطلبة المتقدمين للمدارس الثانوية الفنية للتمريض؛ حرصًا على مبدأ المساواة والعدل بين الطلبة.

جاء ذلك بناء على المذكرة التي عرضتها الدكتورة سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث، بعد ورود عدة طلبات لأولياء أمور الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي "2019 - 2020" بمجاميع مرتفعة، والذين يتظلمون من عدم قبول أولادهم بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض، وطلب الموافقة على النزول بالسن للتقدم للمدارس الثانوية للتمريض على مستوى الجمهورية.

وكانت من ضمن لشروط السابقة، ألا يقل السن عن 15 عامًا بالمدارس الفنية للتمريض حيث كانت الدراسة 3 سنوات؛ لضمان إتقان التعامل مع المرضى بعد التخرج، ثم أصبحت الدراسة بالمدارس 5 سنوات دراسية مما يضمن للطالب التخرج في سن يمكنه من التعامل باحترافية وكفاءة أفضل.

وأوضحت المذكرة أنه بناء على القرار بشرط السن، يتم حرمان الطلبة المتفوقين من القبول بمدارس التمريض.



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