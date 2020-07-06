رئيس النواب: من يقترب من ثرواتنا في البحر المتوسط ستقطع يده ورجله

(مصراوي):



قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن مصر لديها منطقتين واعدتين للبترول والغاز في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط تحت السيادة المصرية.

جاء ذلك في الجلسة العامة، ووجه حديثه للنواب: "أكيد أنتو عارفين ليه بيتم التحرش في هذه المناطق من بعص الخارجين عن القانون، لما تمتاز به هذه المناطق من الثروات الطبيعية الباطنية".

وأكد عبدالعال، أن مصر تمتلك السيادة كاملة لاستغلال كل الثروات التي تجود بها الأراضي التي تدخل ضمن الحدود الإقليمية لمصر.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن مصر تمتلك السيادة الكاملة لاستغلال هذه الثروات، مضيفًا: "لن نقبل أي واحد يقترب منها، ولن نقبل بأي مساومة، ومن يقترب من هذه الحدود ستُقطع رجله ويده".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة 12 مشروع قانون، اليوم الاثنين.