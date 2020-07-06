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"خطة النواب" توافق على نشر قوائم المتهربين ضريبيًا.. والمالية: "رسالة معنوية"

03:00 م الإثنين 06 يوليه 2020
"خطة النواب" توافق على نشر قوائم المتهربين ضريبيًا.. والمالية: "رسالة معنوية"

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، على المادة رقم ٨٣ بمشروع قانون الضريبة الموحد، والمتعلقة بنشر قوائم المتهربين من دفع الضرائب، في جريدتين واسعتي الانتشار.

من جانبه قال الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، إن ذلك النص تأخر كثيرًا، حيث يعمل به في مختلف الدول الكبرى.

وأضاف خلال كلمته بالاجتماع، أن الهدف من نشر قوائم المتهربين من دفع الضرائب، هو إرسال رسالة معنوية للرأي العام، تأكيدًا على قوة الدولة ودورها في مواجهة التهرب الضريبى، متابعًا: "الناس بتقابلنا وتلوم علينا أننا مش بنواجه كبار رجال الأعمال أو الفنانين المتهربين ضريبيًا، رغم اننا نقوم بدورنا تجاهم بالفعل ولكن غير مصرح لنا بنشر ذلك حاليا".

وأضاف، أن القائمة لن تضم سوى أسماء المتهربين الصادر ضدهم أحكام نهائية بإدانتهم في التهرب الضريبى، وهو الأمر المعمول به في دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

مجلس النواب مشروع قانون الضريبة الموحد

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