أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

عطل فني يتسبب في توقف خدمات السجل التجاري علي مستوى الجمهورية

01:43 م الإثنين 06 يوليه 2020
عطل فني يتسبب في توقف خدمات السجل التجاري علي مستوى الجمهورية

ارشيفية

كتب - محمد سامي:

تعرضت بعض خدمات السجل التجاري على مستوى الجمهورية اليوم الاثنين، إلى مشاكل فنية بسبب عطل فني.

واعتذر جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن عدم استقرار خدمات السجل فى بعض مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية نظراً لوجود عطل فنى بخط الربط مع الشركة المصرية للاتصالات.

وأضاف الجهاز، أن الخدمات ستعاود في أقرب وقت ممكن عقب إصلاح هذا العطل, وتقدم جهاز تنمية التجارة الداخلية بالشكر للعملاء على تفهمهم لهذه المشكلة التقنية.​

السجل التجاري خدمات السجل التجاري عطل فني

الخبر التالى:

طلاب الثانوية العامة "المكفوفون" يؤدون امتحان مادة التاريخ (ورقة ثانية)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 75253

    عدد المصابين

  • 20726

    عدد المتعافين

  • 3343

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11345792

    عدد المصابين

  • 6421483

    عدد المتعافين

  • 532398

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة العالمية توضح مدى فعالية دواء "ريمديسيفير" ضد كورونا