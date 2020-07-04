نائب وزير السياحة تتفقد مشروعات تنموية في شرم الشيخ وخليج نبق (صور)

كتب- يوسف عفيفي:

أجرت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون للسياحة، خلال زيارتها الحالية لمدينة شرم الشيخ، عددًا من الزيارات التفقدية لمتابعة بعض المشروعات المتعلقة بهيئة التنمية السياحية في قطاع شرم الشيخ وخليج نبق.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على متابعة سير العمل بالمشروعات السياحية والأثرية المختلفة، وبناء علي تكليف وزير السياحة والآثار.

رافقها خلال الزيارة اللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس حمدي سعيد ممثل هيئة التنمية السياحية، حيث تم المرور على بعض المشروعات السياحية الكبرى والتي جهة الولاية الخاصة بها تتبع هيئة التنمية السياحية، حيث تم استعراض أسباب توقف العمل بهذه المشروعات، ومناقشة الجهود التي يمكن للوزارة ومحافظة جنوب سيناء تقديمها لدعم الانتهاء من هذه المشروعات في أسرع وقت.

ومن المقرر أن يتم إعداد تقرير شامل حول هذه المشروعات لرفعه إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

جدير بالذكر أنه خلال زيارة نائب وزير السياحة والآثار لشئون للسياحة لمدينة شرم الشيخ التقت بمجموعة من كبرى منظمي الرحلات من دولة أوكرانيا، وبعض السائحين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى مدينة شرم الشيخ في أول أيام استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر الموافق 1 يوليو الجاري.

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