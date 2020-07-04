ارتفاع الحرارة لمدة 4 أيام.. الأرصاد توجه 15 نصيحة لمواجهة الموجة الشديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري معتدل على شمال البلاد وشديد الحرارة على جنوب البلاد بداية من اليوم ولمدة 4 أيام.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 38 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، أما شمال وجنوب الصعيد تتراوح درجات الحرارة بين 40 وحتى 43 درجة خلال ساعات النهار.

ووجهت الهيئة العديد من النصائح عبر الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك"، للمواطنين خلال الارتفاع في درجات الحرارة والتي جاءت على النحو التالي:

- انتقل إلى أبرد غرفة في المنزل، خاصةً ليلاً.

- تجنَّب الخروج أثناء الأوقات الأشد حرارةً في اليوم.

تجنَّب النشاط البدني المُجهِد إذا استطعت، وإن كان لابد من ممارسة نشاط مُجهِد، قم بذلك خلال الاوقات الأبرد من اليوم، وهو عادةً بين الرابعة والسابعة صباحاً.

-ابقَ في الظل.

-لا تترك الأطفال أو الحيوانات في المركبات بموقف السيارات.

- اغتسل برذاذ بارد أو استَحِمّ داخل حوض مملوء بمياه باردة، وكبدائل يمكن استعمال كمادات ومغلفات باردة، أو مناشف أو قطع إسفنج مبللة أو حمامات القدمين.

- ارتَدِ ملابس خفيفة وفضفاضة مصنوعة من المواد الطبيعية، وإذا خرجت، ضع قبعة عريضة الحافة أو غطاء للرأس ونظارة شمسية.

- استخدِم أغطية و ملاءات خفيفة للأَسِرّة، بلا وسائد، تجنّباً لتراكم الحَرّ.

- اشرب السوائل بانتظام، مع تجنّب الإفراط في الكافيين والسكر.

- تناول وجبات خفيفة وعلى مرات متعددة، تجنّب الأطعمة المحتوية على بروتينات عالية.

- عَلِّق واقيات شمسية أو ستائر أو أغطية أو مظلات على النوافذ التي تنعكس عليها أشعة الشمس صباحاً أو بعد الظهر.

- عَلِّق مناشف مبلّلة لتبريد هواء الغرف.

-إن كان مسكنك مكيَّف الهواء، اغلق الأبواب والنوافذ ووفِّر الكهرباء غير اللازمة للحفاظ على التبريد، بما يضمن استمرار إتاحة التيار الكهربائي ويقلل من إمكانية انقطاع التيار.

- اعمل على الحفاظ على برودة مكان معيشتك. افحص درجة حرارة الغرفة ما بين الساعة الثامنة والعاشرة صباحاً والواحدة بعد الظهر وليلاً بعد العاشرة مساءً. وفي الأحوال المثلى، ينبغي إبقاء درجة حرارة الغرفة عند أقل من 32 درجة مئوية أثناء النهار و24 درجة مئوية خلال الليل. وهذا أمر مهم خاصةً للرضع أو الأشخاص فوق سن الستين أو من يعانون ظروفاً صحية مزمنة.

- استخدم هواء الليل لتبريد مسكنك، افتح جميع النوافذ وآليات الغلق أثناء الليل وفي الصباح المبكر، عندما تكون درجة الحرارة الخارجية أقل (إن كان القيام بذلك مأموناً).​