أضواء المسرح تعود من جديد.. تعرف على عروض المرحلة الأولى

كتب- مصراوي"

وافقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على خطة عودة النشاط المسرحي والتي تضم 30 عمل مسرحي متنوع في 84 ليلة عرض، حيث يأتي استئناف العروض على مرحلتين.

تبدأ الأولى مساء الأحد ١٢ يوليو الجارى، على مسرح (ساحة مركز الهناجر للفنون - المكشوف بالأوبرا) والثانية تنطلق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك مطلع أغسطس المقبل، وتشهد إعادة تشغيل جميع مسارح الدولة.

وقال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح: لقد تم إعداد مجموعة من العروض المميزة تقدم على مسرح ساحة مركز الهناجر اعتبارا من الخميس 16 يوليو، وهي عروض "الليلة الكبيرة" إنتاج مسرح القاهرة للعرائس، "البخيل" إنتاج مسرح الشباب، "كأنك تراه" إنتاج مسرح الطليعة، وخلال شهر أغسطس يتم عرض "رحلة الزمن الجميل" إنتاج مسرح القاهرة للعرائس، "سيد الوقت" إنتاج مسرح الغد، "أحوال شخصية" إنتاج مسرح الشباب.

كما يقام على نفس المسرح من إنتاج مركز الهناجر عرض "اترك انفى من فضلك" يومى الأحد والاثنين 26 ، 27 يوليو، وعرض محل اللعب يومى الاثنين والثلاثاء 17 ، 18 أغسطس.

وتابع: إنالمسرح المكشوف بالأوبرا يستضيف عرضين من إنتاج مسرح الطليعة هما الطوق والأسورة اعتبارا من الأحد 26 يوليو و"السيرة الهلامية" اعتبارا من الاثنين 10 أغسطس.

ونوه إلى أن مسرح النافورة بالأوبرا يشهد عرض "سينما مصر" بطولة شباب الدفعة الثانية من طلبة استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني.

وأكد إسماعيل الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية والقيام بأعمال التعقيم اليومى لدور العرض حرصا على سلامة الجمهور والفنانين والعاملين.