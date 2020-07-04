​رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة يتفقد مزرعة مشتهر

كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج في وزارة الزراعة، مزرعة مشتهر التابعة لقطاع الإنتاج، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة مختلف الأعمال للتأكد من كفاءة استخدام الموارد الأرضية والمائية والبشرية والوقوف على حالة المحاصيل الحقلية والبستانية والإنتاج الحيواني.

وقال السباعي، إن مزرعة مشتهر تبلغ مساحتها الكلية 197 فدانًا والمساحة المنزرعة حوالي 155 فدانًا و بها مشروع لإنتاج سماد البيوجاز وإنتاج الغاز ومنزرع المحاصيل الصيفية بها ذرة شامية مساحة 15 فدانًا ومحصول درواة حشيشة السودان لمساحة 90 فدانًا لتغذية قطيع الإنتاج الحيواني، وجزيرة الشعير ومساحة 30 فدان برسيم رباية.

وأوضح أنه يوجد مساحة 4 أفدنة لإنتاج تقاوي القثاء صنف قطيفي، لصالح معهد بحوث البساتين مشروع إكثار تقاوي الخضار ومساحة 10 أفدنة مؤجرة إلى شركة يونايتد لإنتاج تقاوى الذرة.

وأشار رئيس القطاع، إلى أنه سيتم التنسيق بين قطاع الإنتاج ومحافظة القليوبية، لرفع كفاءة وحدة البايوجاز بالمزرعة، بالتعاون مع شركة الكهرباء، لافتًا إلى أن نجاح هذا النموذج الرائد سيحفز المزارعين على الإقبال على تنفيذ هذا النموذج، لإنتاج الوقود والكهرباء بإعادة تدوير المخلفات.