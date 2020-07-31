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السياحة: لا يحق للفنادق والمنتجعات منع المحجبات من نزول حمامات السباحة بـ"المايوه الشرعي"

10:58 ص الجمعة 31 يوليه 2020
السياحة: لا يحق للفنادق والمنتجعات منع المحجبات من نزول حمامات السباحة بـ"المايوه الشرعي"

المايوة الشرعي

القاهرة- (أ ش أ):

أكد عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أنه لا يحق لأحد بالفنادق والمنتجعات السياحية منع المحجبات من نزول حمامات السباحة بـ"المايوه الشرعي" أو "البوركيني" حال كونه من خامات ملائمة لحمامات السباحة، وليس لها أثرا سلبيا على الصحة العامة ومطابقة للمواصفات الصحية، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت من قبل منشورا في هذا الشأن وجرى تعميمه على الفنادق والمنتجعات السياحية.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، في بيان، الجمعة، أنه إيماء إلى ما تداوله عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بشأن منع نزول سيدة بالمايوه الشرعى "البوركيني" في حمام السباحة الخاص بإحدى القرى السياحية، فقد أشار عبدالفتاح العاصي، إلى أن هذه القرية لا تخضع لإشراف وزارة السياحة والآثار وإنما للمحليات.

وأكد العاصي، ضرورة من يتعرض لمثل هذا بالمنشآت الفندقية بالتقدم بشكوى لوزارة السياحة والآثار.

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المايوه الشرعي عبدالفتاح العاصي حمامات السباحة

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