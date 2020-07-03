كورونا في 24 ساعة| مصر تتجاوز 71 ألف حالة إصابة وترامب يلوح بوجود 3 لقاحات جيدة للفيروس

كتب - يوسف عفيفي:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو، إعلان وزارة الصحة، إصابة نحو 1485 إصابة جديدة بفيروس كورونا و86 حالة وفاة، بالإضافة إلى خروج 407 متعافين من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وخطة احترازية مكثفة بالمطارات بالتزامن مع عودة الرحلات، بالإضافة إلى إعلان منظمة الصحة العالمية أن هناك 17 لقاحًا محتملاً لفيروس كورونا تخضع حاليًا لتجارب سريرية على البشر.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

تجاوزنا 71 ألف حالة.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الخميس

هل التدخين سبب للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب وتحذر المدخنين

الحجر الصحي بالمطار يضع خطة احترازية مكثفة بالتزامن مع عودة الرحلات

الصحة العالمية: اختبار 17 لقاحًا محتملاً لكورونا على البشر حاليًا

السعودية تسجل 54 وفاة و3383 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل 400 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 49,469 حالة

الكويت: حالة وفاة واحدة و919 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

المغرب: 218 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 12854 حالة

قطر تسجل 3 وفيات و894 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ولاية فلوريدا الأمريكية تسجل أكثر من 10 آلاف حالة إصابة جديدة بكورونا

ترامب: يبدو أن هناك 3 لقاحات جيدة لكورونا

كورونا في إيطاليا: الإصابات 240 ألفًا و760 والوفيات 34 ألفًا و788​