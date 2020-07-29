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الأوقاف: منع طارق محمود الواعظ بالأزهر من صعود المنبر

09:12 م الأربعاء 29 يوليه 2020
الأوقاف: منع طارق محمود الواعظ بالأزهر من صعود المنبر

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء 29 / 7 / 2020 منع طارق محمود مبارك الواعظ بالأزهر الشريف من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس أو أي عمل دعوي بالمساجد على مستوى الجمهورية لتبنيه فكر الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

وطالبت وزارة الأوقاف، بتعميم منشور بذلك بمعرفة رئيس القطاع الديني على جميع المديريات الإقليمية والتنبيه على المديريات بمتابعة التنفيذ.

وزارة الأوقاف طارق محمود الأزهر الشريف

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