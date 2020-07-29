بطريرك الكاثوليك مهنئا السيسي بعيد الأضحى: حفظ الله مصر وشعبها ​

كتب- مصراوي:

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال الأنبا إبراهيم إسحق في نص تهنئته للرئيس:

"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بعيد الاضحى.. وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب.. حفظ الله مصر وشعبها". ​