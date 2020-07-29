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حتى لا تزداد الإصابات.. نصائح الصحة العالمية لمنع انتشار كورونا في عيد الأضحى

04:19 م الأربعاء 29 يوليه 2020
حتى لا تزداد الإصابات.. نصائح الصحة العالمية لمنع انتشار كورونا في عيد الأضحى

الدكتورة مها الربّاط

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة مها الرباط، المبعوث الخاص للمدير العام للاستعداد والاستجابة لجائحة كورونا ووزيرة الصحة السابقة، إنه يجب أن تتخذ الدول اجراءات حاسمة لكسر سلسة انتشار العدوى المتوقع حدوثها مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، لمناقشة مستجدات جائحة فيروس كورونا ‬وعرض تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي للجائحة، ودور البلدان والمجتمعات في منع انتقال العدوى في ظل تخفيف القيود وفتح الحدود، وإرشادات منظمة الصحة العالمية حول الممارسات المأمونة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وأضافت: يجب تجنب الاجتماعات الدينية والاجتماعية وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، والاستنفار من قبل الحكومات في تطبيق قواعد الصحة العامة، وكل الإجراءات لن تكون ذات جدوى دون تفعيلها والالتزام بها من قبل الأسر.

وطالبت بارتداء الكمامة وعدم التزاحم خلال عيد الأضحى حتى لا تزداد الإصابات مرة أخرى.

مها الرباط منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا

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