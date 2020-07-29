بعد إصلاح العطل..عودة حركة تشغيل قطارات مترو الأنفاق بالخط الأول بكامل طاقتها

كتب- أسامة علي:

عادت حركة تشغيل قطارات مترو الأنفاق بالخط الأول بكامل طاقتها بالاتجاهين بعد إصلاح الشبكة الكهربائية بسبب سقوط قطعة من لوح صاج معدني من أعلى كوبرى غمرة.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن عطل مفاجئ بالشبكة الكهربائية نتيجة إلقاء شخص مجهول بجسم غريب (لوح معدني) من الخارج على الشبكة بين محطتي غمره والدمرداش بالخط الأول مما أدى إلى تعطل حركة القطارات.

وتم تشغيل قطارات المترو من محطة المرج الجديدة حتى محطة الشهداء بالاتجاهين، ومن محطة الشهداء حتى سراى القبة اتجاه واحد ومن محطة سراي القبة حتى محطة المرج الجديدة بالاتجاهين وذلك بشكل مؤقت حتى تم الانتهاء من اصلاح العطل وعادت الحركة بكاملها على الاتجاهين.