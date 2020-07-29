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برلماني يتقدم باقتراح لحجب صفحات العاملين فى قنوات الإخوان داخل مصر

12:21 ص الأربعاء 29 يوليه 2020
برلماني يتقدم باقتراح لحجب صفحات العاملين فى قنوات الإخوان داخل مصر

جون طلعت

مصراوي

تقدم جون طلعت عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن حجب صفحات العاملين فى المنصات الإعلامية الإخوانية داخل مصر، باعتبارها خطرا يهدد الأمن الداخلى بحسب وصفه.

وطالب طلعت، المجلس الأعلى الإعلام بسرعة التحرك تجاه هذه الصفحات التى أصبحت منبرا لترويج الشائعات، وبث الفيديوهات والصور المفبركة ومحاولة إشاعة الفوضى الداخلية.

وأضاف جون فى تصريحات له:"مصر الآن تمر بوقت عصيب وهناك تهديدات جسيمة تحيط بها من كل جانب وكل الدول فى أوقات الخطر تتخذ إجراءات، الهدف منها تأمين وحماية الجبهة الداخلية، والملاحظ أن صفحات العاملين بقنوات الإخوان هى بمثابة لجان الكترونية تعمل وفقا لتعليمات أجهزة المخابرات المعادية لمصر لذلك لابد من وقفة حازمة معها ".

وأشار جون إلى أن القرار التاريخى الذي اتخذه مجلس النواب بالموافقة على إرسال عناصر عسكرية إلى خارج الحدود لحماية الأمن القومى من المليشيات الإرهابية متابعا:" تأمين الجبهة الداخلية من خطر الشائعات لا يقل أهمية عن القرار التاريخى الذى وافق المجلس عليه قبل أيام، فلا يمكن أن يكون الجيش يحارب فى أكثر من جبهة وأكثر من مكان بينما نترك محترفى ترويج الشائعات يطعنون فيه من الخلف".

جون طلعت مجلس النواب صفحات العاملين قنوات الإخوان الأمن القومى المليشيات الإرهابية

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