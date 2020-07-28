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عباس كامل ينقل رسالة شفهية من الرئيس السيسي للبرهان حول العلاقات المصرية السودانية

09:05 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
عباس كامل ينقل رسالة شفهية من الرئيس السيسي للبرهان حول العلاقات المصرية السودانية

الوزير عباس كامل

(أ ش أ)

استقبل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الثلاثاء، الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، الذي نقل رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات المختلفة.

وأعرب البرهان خلال اللقاء عن تقديره لزيارة الوزير عباس كامل، وطلب نقل رسالة تحية وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي.

والتقى رئيس المخابرات العامة، خلال زيارته للخرطوم الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادي في السودان، الذي أكد أهمية تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات بما يحقق المصالح بين البلدين.

وفي السياق ذاته استقبل رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، رئيس المخابرات العامة، ركز اللقاء على مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطويرها بما يحقق صالح الشعبين المصري والسوداني.

واختتم الوزير عباس كامل زيارته بعقد لقاء مع وزير الدفاع السوداني، ومدير المخابرات العامة السودانية، في إطار التشاور حول عدد من الموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين البلدين.

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عباس كامل السيسي العلاقات المصرية السودانية مجلس السيادة السوداني

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