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السيسي: نجاح أي صناعة مرتبط بالإدارة.. ولابد من متابعة اللياقة البدنية للعمالة

12:04 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
السيسي: نجاح أي صناعة مرتبط بالإدارة.. ولابد من متابعة اللياقة البدنية للعمالة

السيسي يفتتح المدينة الصناعية بالروبيكي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن صناعة الغزل والنسيج تعرضت لأزمة خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن المشكلة في أي صناعة ليست أن تكون جديدة ولكن في إدارتها بشكل جاد ومنضبط، متابعًا: "مفيش هزار الإدارة الجيدة والتواصل مع العمالة وهي جزء من النجاح"

وأوضح خلال افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي، أن استمرار النجاح محتاج جهد ووقت والتزام.

وأشار، إلى أنه لابد من متابعة اللياقة البدنية للعمالة في تلك المصانع وأن يتم "وزن العمالة بشكل مستمر"، موضحًا أنه حينما دخل منشآت القطاع الخاص كان لا أحد ينظر إليه والجميع يركز في عمله وهذا سبب النجاح.

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي اللياقة البدنية للعمالة المدينة الصناعية بالروبيكي

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