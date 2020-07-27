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3 أرقام مبشرة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الاثنين

11:22 م الإثنين 27 يوليه 2020
3 أرقام مبشرة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الاثنين

وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، تسجيل 420 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 46 حالة جديدة.

كانت الوزارة سجلت أمس الأحد، إصابة 479 حالة، ووفاة 48 حالة.

ولفتت وزارة الصحة في بيان اليوم، إلى خروج 1007 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 34838 حالة حتى اليوم.

وهذا هو أكبر عدد يومي للتعافي والخروج من المستشفيات تسجله وزارة الصحة منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 92482 حالة من ضمنهم 34838 حالة تم شفاؤها، و 4652 حالة وفاة.

فيروس كورونا وزيرة الصحة كورونا الاثنين

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كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92062

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  • 33831

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  • 4606

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16106839

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  • 9848050

    عدد المتعافين

  • 645806

    عدد الوفيات

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