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المجلس الملي الإنجيلي ورؤساء المذاهب يناقشون قرار إعادة فتح الكنائس.. اليوم

03:24 م الإثنين 27 يوليه 2020
المجلس الملي الإنجيلي ورؤساء المذاهب يناقشون قرار إعادة فتح الكنائس.. اليوم

القس إندريه زكي

مصراوي

يجتمع المجلس الملي الإنجيلي ورؤساء المذاهب الإنجيلية، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عبر وسائل التواصل الإلكتروني، والذي كان من المقرر عقده يوم الخميس ٣٠ يوليو؛ لمناقشة قرار عودة فتح الكنائس في ظل تقرير لجنة فتح الكنائس المشكلة.

واجتمع المجلس الملي الإنجيلي ورؤساء المذاهب الإنجيلية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، 6 يوليو الماضي، عبر وسائل التواصل الإلكتروني.

وأكدت الطائفة التزامها الكامل بقرار رئاسة مجلس الوزراء بتعليق الصلاة الأسبوعية الجماعية يومي الأحد والجمعة وذلك لحين إشعار آخر.

وبناءً على عرض توصيات تقرير اللجنة الطبية، والتي تم تشكيلها من رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر، وفي ضوء مناقشة أوضاع انتشار وباء كورونا، قرر السادة أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية في مصر الآتي: استمرار تعليق فتح الكنائس حتى نهاية شهر يوليو الجاري، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام الكامل بكل القرارات السابقة، حتى اجتماع أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر يوم الخميس ٣٠ يوليو.

القس أندريه زكي المجلس الملي الإنجيلي إعادة فتح الكنائس

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