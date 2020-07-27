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مقترح برلماني باعتماد نظام "التعليم المختلط" لحل مشكلة كثافة الفصول

01:05 م الإثنين 27 يوليه 2020
مقترح برلماني باعتماد نظام "التعليم المختلط" لحل مشكلة كثافة الفصول

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، لاعتماد نظام "التعليم المختلط"، لحل أزمة كثافة الفصول في مصر.

وأشار النائب، في مقترحه اليوم الاثتين، إلى أن جائحة فيروس كورونا، قدمت حلًا لكثافة الفصول في مصر، ذلك أنه تم اعتماد طريقة التعليم عن بعد أو من المنزل بسبب الجائحة وهي الطريقة التي نادى بها الكثيرون خلال السنوات السابقة.

وأوضح أبو طالب، أن وزارة التعليم تعاني من كثافة الطلاب داخل الفصول، وأنه للتغلب على الأعداد الزائدة، فإن الوزارة تحتاج لإنشاء نحو 200 ألف فصل دراسي جديد، ولكنها لديها أزمة في توفير الأراضي المناسبة والتمويل المالي، والذي يقترب إلى أكثر من 100 مليار جنيه.

وأكد على ضرورة الاعتماد على نظام "التعليم المختلط"، حيث يتم اعتماد طريقة التعلم عن بُعد، مع التعليم التقليدي في المدارس، من خلال تقسيم أيام وساعات الدراسة بين طريقتي التعليم، وبالتالي يتم حل مشكلة الكثافة، إضافة لإمكانية إدخال نظام الفترات في المناطق ذات الكثافة الطلابية المرتفعة.

مجلس النواب فيروس كورونا خالد أبو طالب التعليم المختلط

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