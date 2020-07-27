لجنة سرية بالجلابيب اكتشفت تلاعبه.. فصل عامل بـالـ"كهرباء" لهذه الأسباب

كتب- محمد صلاح:

أصدر المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، قرارًا برفت أحد العاملين بهندسة كهرباء بلبيس التابعة لقطاع كهرباء الشرقية، بعد اكتشاف تلاعبه أثناء قيامه تحرير الممارسات لعدد من المواطنين؛ كي يتثنى لهم التقديم على طلبات تركيب عدادات كودية.

وبحسب بيان، الواقعة بدأت عندما تلقى رئيس الشركة معلومات متداولة تفيد قيام أحد العاملين بهندسة كهرباء بلبيس، بالاتفاق مع المواطنين الراغبين في عمل ممارسات مقابل دفع مبالغ مالية له؛ لتخفيضها لهم، كي يستطيعوا التقدم بطلبات للحصول على تركيب العدادات الكودية وفقًا للشروط والضوابط التي وضعتها وزارة الكهرباء.

وفي سرية تامة، أرسل رئيس الشركة لجنة سرية يرتدي أعضاؤها جلابيب؛ حيث توجهوا إلى مقر الهندسة؛ للتحقق من صحة قيام الموظف بمخالفة القواعد الرسمية وتعليمات رئيس الشركة، وهو ما تبين صحته؛ ليتخذ قرارًا برفده من العمل نتيجة ما كان يقوم به.