بدأ العمل فيه قبل 20 سنة وتحول لقاعة أفراح.. 9 معلومات عن متحف كفرالشيخ قبل افتتاحه

(مصراوي):

انتهت وزارة السياحة والآثار، من إنشاء متحف كفرالشيخ، عقب أكثر من 20 عامًا من بداية العمل به، وأصبح جاهزًا للافتتاح خلال شهر، وفق تصريحات سابقة للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

وفيما يلي أبرز المعلومات حول المتحف الوليد، قبيل افتتاحه:

1- يقع المتحف على جزء من أرض حديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ.

2- بدأ العمل بالمتحف منذ أكثر من 20 عامًا بتكلفة 50 مليون جنيه.

3- يقع المتحف على مساحة تزيد عن 5 آلاف متر، حيث أصدر محافظ كفرالشيخ قرارًا بإهداء هذه الأرض إلى وزارة الآثار لإقامة المتحف.

4- توقف العمل بالمشروع منذ عام 2000 وتم استخدام جزء منه كقاعة أفراح.

5- في عام 2017 وقعت الآثار بروتكول تعاون بينها وبين محافظة كفرالشيخ لاستكمال المتحف حيث يقضي البروتكول بأن تدفع المحافظة 30 مليون جنيه لاستكمال الأعمال الإنشائية بالمتحف مقابل اقتسام الأرباح والعائدات، دفعت منها المحافظة مبلغ 13 مليون جنيه، لكن بعد تغيير المحافظ توقف المشروع مرة أخرى، حيث أوقف المحافظ الجديد ضخ الأموال للمشروع معللًا ذلك بأن أموال المحافظة للمحافظة وليست لأي جهة أخرى، وأن العائد المنتظر من اقتسام الأرباح لن يغطي بأي حال من الأحوال المبالغ التي دفعت في البروتوكول.

6- في مطلع 2019 تم الاتفاق مع وزارة الآثار على تدبير المبالغ المالية اللازمة لاستكمال المتحف.

7- تم تصميم المتحف ليضم 3 قاعات، قاعة بوتو تضم آثار تل الفراعين وقاعة العرض الرئيسية وتضم عدة قاعات مقسمة تقسيمًا موضوعيًا وتاريخيًا حسب العصور التاريخية المختلفة، بما فيها عصر الأسر الفرعونية، والعصرين اليوناني والروماني، بالإضافة إلى عصور الحكم البيزنطي والقبطي والإسلامي، وقاعة العرض الدوري ويتم فيها عروض دورية متنوعة محددة فيها ديناميكية العرض المتحفي المتغير.

8- يضم المتحف أيضًا قاعة "التهيئة المرئية"، والندوات العلمية وتقديم بانوراما مرئية سينمائية متكاملة عن تاريخ كفرالشيخ والعرض المتحفي والقطع المعروضة بقاعات المتحف.

9- يضم المتحف كل الآثار التي تم اكتشافها، بكافة المواقع الأثرية على أرض المحافظة الغنية بالآثار القديمة، والتي ترجع إلى العصور الفرعونية والرومانية والإسلامية والبيزنطية.