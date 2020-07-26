حفلات للسيرك و"أليس".. تعرف على برنامج الفنون الشعبية لعيد الأضحى

قال البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إنه سيقدم حفلتَين للسيرك القومي بالعجوزة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وحفلة للسيرك أيضًا على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية، إلى جانب تقديم استعراضات لفرق البيت الفنية.

وقال المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، في بيان له اليوم الأحد: إن السيرك القومي سيقدم بمقره في العجوزة حفلة ماتينيه الساعة ٥.٣٠م وأخرى سواريه الساعة ٨م ، إلى جانب حفلة في التاسعة مساء، على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية.

وأوضح الفنان مصطفى محسن، مدير مسرح عبد الوهاب بالإسكندرية، أن المسرح سيشهد حفلات للفرقة القومية للفنون الشعبية في ثاني أيام العيد، وفرقة رضا في ثالث أيام العيد، وتعرض مسرحية "أليس في بلاد العجائب" رابع يوم العيد وحتى يوم ١٧ أغسطس المقبل، بطولة للفنانة مروة عبد المنعم والفنان ضياء شفيق، تأليف وإخراج محسن رزق .

تتضمن برامج السيرك أكثر من ١٣ فقرة متنوعة من أخطر وأروع فنون السيرك؛ منها "الساحر، والمهرج، والتوازن، البيسكليت، البلنسات، الطوق الهوائي، استعراض الثعابين، استعراض الحيوانات الأليفة، المطبخ الصيني، السيلك، التنشين بالخناجر، الكرابيك، استعراض الأسود والنمور".

يأتي ذلك مع التزام البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، باتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية لدور العرض.