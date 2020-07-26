كارثي.. برلماني ينتقد استيراد رنجة بـ٢٣ مليون دولار وكاجو بـ3.5 مليون

كتب- مصراوي:

قال الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، إن استيراد المصريين خلال أحد الشهور في أثناء أزمة كورونا لـ"كاجو" بمبلغ 3.5 مليون دولار ورنجة بـ23 مليون دولار، أمر كارثي.

وطالب حساسين، في بيان له اليوم الأحد، بالمنع الكامل لاستيراد مثل هذه المنتجات؛ خصوصًا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة، مؤكدًا تغيير العادات بين المصريين في أي ظروف استثنائية محلية وعالمية مثل جائحة كورونا .

وطالب الدكتور سعيد حساسين حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرار يحظر نهائيًّا استيراد أي منتجات لها مثيل ومنتج محلي والتوسع في المشروعات الصناعية لإنتاج منتجات يتم تخصيصها للتصدير للعمل على زيادة الصادرات المصرية والحد من الواردات.