اختيار مدير المركز الإقليمي للأغذية عضوًا في لجنة تظلمات التجارة والصناعة
كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور أشرف هاشم مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بوزارة الزراعة، إنه نظرًا للدور الرائد لوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية في العديد على المحاور الأساسية المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي، ومنها المساهمة في إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات، صدر قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 304 لسنة 2020 بتشكيل "لجنة التظلمات من النتائج النهائية لفحص السلع غير الغذائية المصدرة والمستوردة".
وأضاف هاشم، اليوم السبت، أن اللجنة يتم تشكيلها عضوية مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف مركز البحوث الزراعية بصفته الوظيفية، حيث تختص اللجنة بالبت في التظلمات التي تقدم من أصحاب الشأن من نتائج الفحص من قبل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
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