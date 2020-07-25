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​حبس سنة وغرامة.. مسئول بالزراعة يكشف عقوبة ذبح الأضحية خارج المجازر

08:24 م السبت 25 يوليه 2020
​حبس سنة وغرامة.. مسئول بالزراعة يكشف عقوبة ذبح الأضحية خارج المجازر

الدكتور محمود عمرو عبدالحكيم

كتب- أحمد مسعد:

حذر الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، الجزارين من ذبح الأضاحي في الشوارع والأماكن العامة، مشددًا على ضرورة الذبح داخل المجازر.

وقال محمود، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن هناك قرار وزاري بهذا الخصوص رقم 517 لسنة 1986، وينص على الحبس لمدة عام وعقوبات مالية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة تشن حملات مكثفة على المحال والأسواق، بهدف ضبط اللحوم الحمراء المخالفة أو مجهولة المصدر، لافتًا إلى أن ذلك يتم بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات الطب البيطري.

وتابع: "الهيئة وفرت فرق طبية بالمجازر للحد من الزحام، بالإضافة إلى الأختام والاعتناء بعمليات النظافة، وأن تلك الحملات تستهدف الحفاظ على الصحة العامة والبيئة خلال موسم ذبح الأضاحي".

عبدالحكيم محمود ?حبس ذبح الأضحية وزارة الزراعة المجازر عقوبات مالية

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