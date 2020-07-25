الرئيس السيسي يوجه بالتركيز على مستقبل صناعة المركبات الكهربائية

(مصراوي):

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتركيز على الآفاق المستقبلية لصناعة المركبات الكهربائية، بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا الصدد، بهدف مسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، فضلًا عن توطين صناعة السيارات في مصر، والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.



صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.